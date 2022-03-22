Vedat Bilgin işçilerle yemek sırasına girdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Merinos Halı tesislerini ziyaret ederek fabrika çalışanlarıyla birlikte yemek yedi. Bakan Bilgin, işçilerle birlikte sıraya girerek yemeğini kendi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temazlarda bulunmak üzere bulunduğu Gaziantep'te Merinos Halı dokuma tesisini de ziyaret etti.

Ziyarete Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanlarıyla katıldı.

Bakan Bilgin, fabrika müdüründen bilgi aldıktan sonra tesisi gezdi.

İŞÇİLERLE YEMEK SIRASINA GİRDİ

Tesislerin iplik bölümünden başlayan gezi, dokuma ve konfeksiyon bölümleriyle devam etti.

Daha sonra çalışanlar ile birlikte yemek yiyen Bakan Bilgin, yemeğini de kendi sıraya girerek aldı.

Bilgin ziyaretin ardından, “Gaziantep sanayisi Türkiye’ye örnek gösterilecek bir başarı ile ilerlemektidir. Organize Sanayi bölgesi başta olmak üzere kurulmuş olan tesislerde her türlü üretim yapılmaktadır. Bir dünya markası olan Merinos Halı tesisleri günümüz şartlarında modern bir tesis olma özelliği ve dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapmasıyla gurur kaynağımızdır.'' dedi.

Bilgin’e, tesislerde dokunan bir seccade ve Gaziantep el sanatlarından olan bir bakır hediye edildi.



