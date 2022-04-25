Petrol
101.77
-4.13%
Euro
15.87
-0.35%
Dolar
14.77
0.21%
Altın
906.40
-1.01%
Borsa
2469
-0.14%
Bitcoin
574.064
-2.45%
BTXN Coin
20.50
-20.14%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Vedat Bilgin: İşsizlik sigorta ödemeleri 29 Nisan'da yapılacak

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, işsizlik sigorta ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da yapılacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 13:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vedat Bilgin: İşsizlik sigorta ödemeleri 29 Nisan'da yapılacak

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigorta ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

    Bakan Bilgin, Ramazan Bayramı nedeniyle işsizlik maaşı ödemelerinin erkene alındığını duyurdu.

    5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması beklenen ödemeler, açıklamaya göre 29 Nisan gününde yapılacak.

    IBAN bilgileri olmayan vatandaşlara PTT'den ödeme yapılacak

    Banka hesaplarına yatırılacak olan ödemeler, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden sağlanacak.

    Bakan Bilgin'in açıklaması

    Vedat Bilgin, konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

    "İşsizlik sigortası ödemelerini, Ramazan Bayramı sebebiyle, 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız."

    Vedat Bilgin: İşsizlik sigorta ödemeleri 29 Nisan da yapılacak #1


    İlginizi Çekebilir

    Drogba, federasyon seçimini kaybetti
    Futbol

    Drogba, federasyon seçimini kaybetti

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan: Türkiye adına önemli hedeflerimiz var
    Gündem

    TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan: Türkiye adına önemli hedeflerimiz var

    Görüş Bildir