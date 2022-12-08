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    Vedat Bilgin istismar iddialarına yönelik: Susarsak insanlığımız yara alır

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6 yaşında kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı yönündeki haberlerle ilgili, “Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum.” dedi.
    • 08.12.2022 - 14:07
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    Vedat Bilgin istismar iddialarına yönelik: Susarsak insanlığımız yara alır

    Türkiye, son günlerde 6 yaşındaki H.K.G. isimli kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiasını konuşuyor.

    Tüyler ürperten iddia, TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme geldi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında siyasi parti gruplarının sözcüleri konuyla ilgili görüşlerini dile getirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de söz aldı.

    “Susarsak insanlığımız yara alır”

    Bakan Bilgin, olayın ilgili kurumlar ve yargı tarafından soruşturulduğunu belirterek, “Alçakça, insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici bir tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz, göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz, yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum.” dedi.

    Tüm parti temsilcileri komisyon kurulmasını istedi

    Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, Meclis'te bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını dile getirdi.

    Vedat Bilgin istismar iddialarına yönelik: Susarsak insanlığımız yara alır #1


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