Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, vatandaşa enflasyon sözü verirken bugüne kadar yapılan memur sözleşmelerinde bu oranda yüksek zammın verilmediğini de sözlerine ekledi.

Milyonlarca memurun önümüzdeki iki yıllık zam oranları belli oldu.

2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunu ise Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, kameraların karşısına geçerek açıkladı.

2022 yılı için ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için ise yüzde 7 + enflasyon farkı zam gelirken; 2023 yılı için de ilk altı ay yüzde 8, ikinci altı ay yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam geldi.

Bakan Vedat Bilgin: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz VİDEO

Zam kararı için "Bugüne kadar verilmemiş bir fark verdik." diyen Bakan Bilgin, vatandaşları da enflasyonun altında ezdirmeyeceklerinin sözünü vererek şu ifadeleri kullandı;

"KİMSEYİ EZDİRMEYİZ"

"Ekonomik sorunları özelikle enflasyon sorunları için bizim elimizde başka araçlar var. Bunlar sosyal politika araçları. Herkes şunu bilsin enflasyon altında vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızı kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz.

"BUGÜNE KADAR BÖYLE FARK YOK"

2022 yılı için yaptığımız teklifi değerlendirmek lazım. Ama 2023 için bugüne kadar memur sözleşmelerinde verilmemiş bir oranla Cumhurbaşkanımızın desteği ile yüzde 8'lik bir farkı önerdiğimize dikkat çekeriz."

MEMUR SENDİKASI MUTLU

Zam kararının açıklanması sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Yapılan zam oranlarından memnun olduklarını belirten Yalçın, "Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor." diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Toplu sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Memur maaşlarında toplamda yüzde 28'lik bir artış söz konusu olacak bu sözleşmeyle. Zaman olarak bizim sürecimiz bu süreci tamamen bitirmeye yetmiyor. Geniş bir alanı kapsıyor.

İYİYE İŞARET

Sayın Bakanımız içeride 2022 için 5+7, 2023 için 8+6 şeklinde rakamı kamuoyuyla paylaşmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun.

İkinci yıl için yüzde 8'lik bir iyileştirme, bu anlamda beklentimizi de işaret etmektedir. Bu konuda yaptığımız görüşmelerde, bu konuya ilişkimizin kaygımızın beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz.

Diğer bir husus sözleşmeliler konusunda 2022 yılı içerisinde bu konuya ilişkin bir çalışma tamamlanması konusunda, daha önce Sayın Bakanımızla uzlaştığımıza ilişkin cümle kurdu. Ve sözleşmelilerin tamamını içerisinde bulundurma konusunda elimizden gelen gayreti gösterecek, sözleşme metnimizde özen göstereceğiz.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN SÖZ VERİLDİ

Yine 3600 ek gösterge konusunda yine aynı şekilde çerçeve 2022 yılı içinde tamamlanacak şekilde bir uzlaşımız arasında söz konusuydu. Bu konuda cümle kuruldu, bunda da çalışanları memnun edecek şekilde bir süreç yönetimi konusunda elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. İfade edilen rakam yüzde 26'ya tekabül ediyor.

Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen iki puan aylık iyileştirmeyle birlikte en düşük devlet memuru maaşında yüzde 28'lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir bu."

YILLARA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ARTIŞLARI

2020 Ocak yüzde 5,50

2020 Temmuz yüzde 5,75

2021 Ocak yüzde 7,36

2021 Temmuz yüzde 8,45

2022 Ocak yüzde 5

2022 Temmuz yüzde 7

2023 Ocak yüzde 8

2023 Temmuz yüzde 6