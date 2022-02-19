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Vedat Bilgin: Migros'a soruşturma başlattık

Vedat Bilgin: Migros'a soruşturma başlattık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.