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    Vedat Bilgin: Migros'a soruşturma başlattık

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 13:41
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    Vedat Bilgin: Migros'a soruşturma başlattık

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız.


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