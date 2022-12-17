Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 20 Aralık'ta 3'üncü kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun uzlaşmaya varacağını açıkladı.

Türkiye gündemini oluşturan asgari ücrete ilişkin müzakereler sürüyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor.

Konuya ilişkin 7 Aralık günü toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını da 14 Aralık günü gerçekleştirmişti.

Üçüncü toplantı 20 Aralık'ta

İki toplantıda da karar çıkmaması nedeniyle gözler şimdi ise üçüncü toplantıya çevrildi.

Bir hafta arayla iki toplantı gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, nihai karar için 20 Aralık günü yeniden toplanacağı açıklandı.

Vedat Bilgin: Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız VİDEO

Salı günü uzlaşmaya varılacak

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir açıklama geldi.

Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz"

Bakan Bilgin, "Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz. Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Parti ve sendikaların teklifi

2 bin 853 TL olan asgari ücret, 2 sene içerisinde gelen revizelerle 5 bin 500 TL'ye ulaştı.

Yeni düzenlemede, partiler ve sendikalar çeşitli senaryolar ortaya koymaya devam ediyor.