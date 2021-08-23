Vedat Bilgin'den '3600 Ek Gösterge' açıklaması

Bakan Vedat Bilgin, çalışmaları süren '3600 Ek Gösterge' konusunun sözleşme döneminde tamamlanacağını belirtti.

Milyonlarca memur ve emekli memur tarafından beklenen iki yıllık zam oranı, bugün belli oldu.

Oranları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Bakan Vedat Bilgin, zam açıklamalarının ardından "3600 Ek Gösterge" meselesine de değindi.

"SÖZLEŞME SÜRECİ İÇİNDE TAMAMLANACAK"

Bakan Bilgin, düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

"Bu sözleşme kapsamında 3600 meselesi, Memur-Sen’in de katıldığı bir çalışma grubu ile sözleşme süreci içinde tamamlanacaktır. Biliyorsunuz o kanun gerektiren bir şeydir, biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM inisiyatifindedir o. Kanun çıkartması gerekiyor. Biz çalışmayı yaparak TBMM’ye taşıyacağız.”

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞA ETKİSİ

Ek göstergenin yüksek olması demek memur maaşlarının ve ikramiyelerinin artışı anlamına geliyor. Bu sebeple ek gösterge hakkı sağlandığında unvan ve rütbeye göre maaşlar ciddi anlamda etkilenecek.

Görev başındaki memurların maaşlarına ve ikramiyelerine ek katkıda bulunacak olan 3600 ek gösterge, aynı zamanda bu mesleklerden emekli olmuş memurları da etkiliyor.

MEMURLARIN EMEKLİ AYLIK VE ALACAKLARI İKRAMİYELER ARTACAK

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 22 ile yüzde 25 oranında artacak.

30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen ve polis emekli olduğunda maaşında 600-700 lira, emekli ikramiyesinde ise 34 bin liraya kadar artış yaşanacak.

Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler 3000 ek göstergeye sahip.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İLE ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRELERİN İKRAMİYELERİ ARTACAK

Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge, bugün ile birlikte ilk kez toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire gibi zor koşullarda çalışan personelin ikramiyeleri artacak. Yüksek emekli aylığının da önü açılacak.

EMEKLİ VE DULLAR DA YARARLANIYOR

Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olduğu için düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Bu kararla birlikte emekli olmak isteyenlerin dilekçelerini vererek süreci başlatmaları bekleniyor.

EK GÖSTERGESİ DÜŞÜK OLAN MEMUR DÜŞÜK İKRAMİYE ALIYOR

Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor.

Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

Öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Bu konuda 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi.

Böylece polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.