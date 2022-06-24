Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 'Asgari ücreti önümüzdeki hafta açıklayacağız' dedi.

Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün azalması ve asgari ücrete yıl sonunu beklemeden ara bir zam yapılacak mı soruları gündemi meşgul ediyor.

Merakla beklenen asgari ücret zammı konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye KAMU-SEN Toplantısı'nda konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı konusunda heyecanlandıran ifadeleri kullanan Bakan Bilgin, şu şekilde aktardı:

"Önümüzdeki hafta paylaşacağım"

"Temmuzda yapacağımız düzenlemeyle birlikte rakamlar kamu çalışanlarımıza enflasyon karşısında nefes aldıracak. Emekli işçilerimizi de koruyacağız.

Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında kamuoyuyla paylaşacağım.

Türkiye'nin emekçileri Türkiye'nin çalışanları endişe etmesinler,Türk Devleti onların yanındadır.

Vedat Bilgin: Enflasyonun üzerinde zam yapacağız VİDEO



"Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu"

Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik."