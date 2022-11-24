Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması

EYT ve asgari ücret ile ilgili konuşan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret, hayali değil gerçekçi bir rakam olacak, EYT için net tarih 8 Eylül 1999" dedi.

Yeni yıla az bir süre kalırken Türkiye'de milyonlarca insanın gözü, asgari ücrete yapılacak zamda ve EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar).

EYT'li vatandaşlar emekli olmanın hayaliyle yaşarken, asgari ücrete yapılacak zam da merak konusu.

Star Haber’e konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, iki konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücret h ayali değil gerçekçi bir rakam olacak"

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik’in sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücret için yapılacak zammın hayali değil gerçekçi bir rakam olacağını dile getirdi.

Vedat Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dile getirilen birçok rakam var. İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız. Hayali değil gerçekçi bir rakam olacak. Çalışam maaşları yüzünden işletme kapısına kilit vuracak bir rakam olmayacak. Zam oranı çalışan ve işverenlerle yapılacak anketlerle belirlenecek."





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Emeklilikte Yaşa Takılanlar

"EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.

İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene ‘sen EYT’li olan bu çalışanını atma çalıştır, biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz’ diyeceğiz.

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçiyle anlaşarak taksitlendirebilir.

İş dünyası EYT’lilerin kıdem tazminatı ödemesi için hükümetten kredi desteği istiyordu. Ancak hükümetin bu talebe sıcak bakmadığı ve kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğini işverenlere bildirdiği belirtildi."