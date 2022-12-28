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    Vedat Bilgin'den EYT paylaşımı

    EYT hakkında paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz" dedi.
    • 28.12.2022 - 21:30
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    Vedat Bilgin'den EYT paylaşımı

    Milyonlarca EYT'linin beklediği gün geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabırsızlıkla beklenen düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu ve "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.

    Konuya ilişkin bir paylaşım da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

    "EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz"

    Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun."

    Vedat Bilgin den EYT paylaşımı #1


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