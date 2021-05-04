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    Vedat Bilgin'den 'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' ödemelerine ilişkin açıklama

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 13:13
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    Vedat Bilgin'den 'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' ödemelerine ilişkin açıklama

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerine yönelik açıklama yatı.

    Nisan ayına ilişkin ödemeler hakkında Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Bilgi, ödemelerin 5 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını ifade etti.

    IBAN biligisi bulunmayan vatandaşların, PTT üzerinden ödemeleri alabileceği ifade edildi.

    Vedat Bilgin den Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerine ilişkin açıklama #1

    BAKAN BİLGİN'İN PAYLAŞIMI

    Bilgin'in Twitter paylaşımı şöyle:

    "Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."

    Vedat Bilgin den Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerine ilişkin açıklama #2

    BAYRAM İKRAMİYELERİ 6-7 MAYIS

    Ayrıca Bakan Bilgin, emekli vatandaşların bayram ikramiyelerinin 6-7 Mayıs tarihlerinde ödeneceğini duyurmuştu.

    SSK emeklilerinin ikramiyelerinin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerinin ise 7 Mayıs’ta hesaplara yatırılacağını belirtmişti.

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