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- Vedat Bilgin'den 'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' ödemelerine ilişkin açıklama
Vedat Bilgin'den 'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' ödemelerine ilişkin açıklama
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 12:54
- Güncelleme : 04.05.2021 - 13:13
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerine yönelik açıklama yatı.
Nisan ayına ilişkin ödemeler hakkında Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Bilgi, ödemelerin 5 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını ifade etti.
IBAN biligisi bulunmayan vatandaşların, PTT üzerinden ödemeleri alabileceği ifade edildi.
BAKAN BİLGİN'İN PAYLAŞIMI
Bilgin'in Twitter paylaşımı şöyle:
"Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."
BAYRAM İKRAMİYELERİ 6-7 MAYIS
Ayrıca Bakan Bilgin, emekli vatandaşların bayram ikramiyelerinin 6-7 Mayıs tarihlerinde ödeneceğini duyurmuştu.
SSK emeklilerinin ikramiyelerinin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerinin ise 7 Mayıs’ta hesaplara yatırılacağını belirtmişti.