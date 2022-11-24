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Vedat Bilgin'den sözleşmeli kadro açıklaması

Vedat Bilgin'den sözleşmeli kadro açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli kadrosu ile ilgili bilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası açıklayacağını ifade etti.