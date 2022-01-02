Türkiye'ye yönelik uğraşlar olduğuna dikkat çeken Vedat Demiröz, tüm çabalara rağmen Türkiye'nin en iyi yaşanabilir 11'inci ülke olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, katıldığı televizyon programında Türkiye'de son dönemde dalgalanan döviz kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Benzer bir olayın 2018 yılında da yaşandığını hatırlatan Demiröz, bu durumun yalnızca Türkiye'nin başına geldiğini söyledi.

Türkiye üzerinden iş birlikleri yapıldığını söyleyen Demiröz, "Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar." dedi.

"TÜRKİYE'NİN KALKINMASINI İSTEMİYORLAR"

tv100'deki Pazar Siyaseti programında Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtlayan Demiröz, açıklamalarında satın alma paritesine göre Türkiye'nin en iyi yaşanabilir 11'inci ülke olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu 2018'de de yaşadık. 100 milyar lirayı bir gecede İngiltere borsasından Türkiye'de döviz almaya kalkanlar oldu.

Hangi ülkeye yapılmış bu? Bir tane daha örnek göstersinler. Bu Türkiye üzerinden dışardan ve içerden iş birlikçileri de var. Beraber hareket ettikleri olayları görmek lazım. Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar.

Vedat Demiröz: Türkiye en iyi yaşanabilen 11'inci ülke VİDEO







"HEDEFE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KOYMUŞLAR"

Avrupa Birliği'ne almıyorlar, NATO'dan dışlamaya çalışıyorlar. Biz mücadele veriyoruz. Bütün hedefe getirmişler Recep Tayyip Erdoğan'ı koymuşlar. Gezi olayları oluyor 3 milyar dolar bilmem kim finans ediyor. Belli hepsi, başka ülkelerde bunu yapsalar onlar da ayakta kalamaz.

"TÜRKİYE, EN İYİ YAŞANABİLİR 11'İNCİ ÜLKE"

Biz yine güçlüyüz. Niye çünkü millet geçrekten ülkesini seviyor. Türkiye gibi zengin ve güzel bir ülke yok satın alma paritesine göre dünyadaki en iyi yaşanabilir 11'inci ülkeyiz. İngiltere 10'uncu biz 11'inci ülkeyiz. Kazancımıza göre gerçekten iyi yaşıyoruz."