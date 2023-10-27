Vedat Işıkhan: 44 ilaç 'Bedeli ödenecek ilaçlar listesine' alındı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 38’i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine” alındığını duyurdu.

ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nin genişletildiğini aktardı.

38’i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç listeye eklendi.

Listeye katılan 44 ilaç ile birlikte bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısı 8 bin 375’e çıkartılmış oldu.

Sosyal güvenlik alanında sağlanan destekler ile vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Bakan Işıkhan'ın mesajı şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine” alındı.

"Yurt içi ilaç sayısını 8 bin 375’e çıkardık"

Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8 bin 375’e çıkardık.

Bakan Işıkhan, mesajında ilaçların hastalara şifa olmasını temenni etti.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar

9 adet kanser ilacı

2 adet diyabet ilacı

4 adet alerjik rinit ve astım ilacı

3 adet sindirim sistemi ilacı

1 adet metabolik hastalık ilacı

1 adet hipertansiyon ilacı

1 adet multiple skleroz ilacı

6 adet kalp damar hastalıklarında kullanılan ilaç