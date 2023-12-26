Gözler asgari ücret ve emekliye 5 bin TL ikramiyede! Vedat Işıkhan yeni detaylar paylaştı... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret için "Bu hafta içi açıklamayı arzuluyoruz" ifadelerini aktarırken, emekliye 5 bin TL ikramiye için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

İHA

Türkiye'de yeni yıla sayılı günler kala gündem maddeleri oldukça yoğun.

Konuların başında ise asgari ücret zammı geliyor.

Bir diğer konu da emeklileri ilgilendiriyor.

Çalışan emeklilere verilmesi beklenen 5 bin TL ikramiye için sonuç heyecanla bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki konu hakkında da yeni detaylar paylaştı.

"Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz"

Işıkhan, asgari ücret için şu cümleleri aktardı;

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor.

"Paylaşacak bir şey yok"

Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız.

"Hazırlıklarımızı yaptık"

Bakan Işıkhan çalışan emekliye ikramiye konusunda ise şöyle devam etti;

Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz. En kısa sürede, biz hazırlıklarımızı yaptık.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)