Vedat Işıkhan açıkladı! Emeklilere 5 bin TL ikramiyenin yatırılacağı tarih belli oldu...

Türkiye'nin gündem maddeleri arasında emeklilerin beklediği haber yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir seferliğe mahsus çalışan emeklilere 5 bin TL'lik bir ikramiyenin verileceğini duyurmuştu.
Bu gelişmenin ardından vatandaşın gözü kulağı ikramiyeye çevrildi.
Beklenen tarih an itibarıyla açıklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarihi sosyal medya hesabı X'ten duyurdu.
İkramiyeler yarın hesaplarda
Bu duyuruya göre ikramiyeler 29 Aralık (yarın) günü hesaplara yatırılacak.
İşte o paylaşım;
Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
4 milyon 680 bin emekli faydalanacak
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi geçen ay yapılmış ancak çalışan emekliler düzenleme kapsamına alınmamıştı.
Böylece ikramiyeden daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.
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