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Vedat Işıkhan açıkladı! Emeklilere 5 bin TL ikramiyenin yatırılacağı tarih belli oldu...

Vedat Işıkhan açıkladı! Emeklilere 5 bin TL ikramiyenin yatırılacağı tarih belli oldu... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin 29 Aralık (yarın) günü hesaplara yatırılacağını açıkladı.