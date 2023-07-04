Vedat Işıkhan: Memur maaşlarında zam Meclis tatile girmeden hayata geçirilecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş düzenlemesinde çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, Meclis tatile girmeden tamamlanacağını vurguladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen haftalarda milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret tutarını açıkladı...

Memur ve emekli ise maaşlarına yapılacak zam için enflasyon verilerini beklemeye geçti.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Memur ve emekli maaşlarının zam oranlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Bunun ardından gözler bir kez daha memur maaşlarında yapılacak düzenlemeye çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meclis tatile girmeden belirlenecek

Işıkhan'ın açıklamaları arasında, memur maaş düzenlemesine ilişkin konular gündemdeydi.

Bakan Işıkhan, asgari ücret ardından çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, Meclis tatile girmeden sürecin tamamlanacağını ifade etti.

Işıkhan, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimiz." dedi.

"Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor"

Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, şöyle konuştu:

Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli.

"Refah ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimiz"

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise şunları söyledi: