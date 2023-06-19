Vedat Işıkhan: Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin açıklanacağı günün belirlenmediğini açıkladı.

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Vatandaşın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ediyor.

Temmuz ayında yapılacak olan zammın oranı merak edilirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu kapsamda çalışmalarına başladı.

Milyonlarca çalışanı etkileyecek olan asgari ücrete yapılacak Temmuz zammına ilişkin ikinci toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası ilk açıklamayı Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar yaptı.

Ağar işveren ya da hükümet tarafından henüz bir rakamın masaya gelmediğini açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin açıklanacağı günün belirlenmediğini vurgulayarak çalıştıklarını bildirdi.

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