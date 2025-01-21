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Haber Merkezi

Türkiye, bugün önemli bir kayak merkezinde tatil yapanların kaldığı büyük bir otelde çıkan yangın faciasına uyandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı ise 32'ye yükseldi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Vedat Işıkhan, Bolu'da gerçekleşen otel yangını ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

"YAŞANAN ELİM OLAYI ARAŞTIRMAK ÜZERE 4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"