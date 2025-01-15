Haberler



Gündem



Vedat Işıkhan, Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşecek

Vedat Işıkhan, Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün saat 18.00'de Ankara'da bir araya gelecek.