Vedat Işıkhan, Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir araya gelecek.
Görüşme saat 18.00'de Ankara'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek.
ZİYARETİN KONUSU
Görüşmenin içeriğinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SGK) prim borcu olduğu değerlendiriliyor.
Vedat Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre, belediyelerin SGK’ya borcu toplam 167 milyar liraya dayandı.
EN BORÇLU ÜÇÜNCÜ BELEDİYE
İstanbul, en borçlu belediyelerin arasında üçüncü konumda.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu 7,3 milyar lira olarak belirtildi.
İstanbul'un 2019 yılının Şubat ayında 70 milyon lira olan borcunun 5 yılda 100 kat artığı biliniyor.
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