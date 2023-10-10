Vedat Işıkhan: İş beğenmeme sorunu var Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temel hedef olarak işsizlikle mücadeleyi aldıklarını belirtirken bu alanda her yerde iş olduğunu bunun yanında iş beğenmeme durumunun da ciddi olduğunu söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRTHaber'de katıldığı canlı yayında gündeme özel açıklamalarda bulundu.

İşsizlik sorununa değinen Bakan Işıkhan, işsizlikle mücadeleyi hedef aldıklarını söyledi.

Hedef işsizlikle mücadele

Işıkhan şöyle konuştu:

Bizim temel hedefimiz, işsizlikle mücadele. 9,5 yıl öncesine kadar en düşük işsizlik rakamına ulaştık.



Orta Vadeli Program hedelerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz.



Temel hedefimiz istihdamızı güçlendirmek. İŞKUR'umuzun çok önemli çalışmaları söz konusu. 10 işverenimizin 7'sine İŞKUR aracılığı ile personeli kendisine kazandırıyor.

"Gençler iş beğenmiyor"

İşsizlik yanında iş beğenmeme sorunu olduğunu da belirten Işıkhan, gençlerin iş beğenmediğini söyledi.

Bakan Işıkhan, "İş beğenmeme sorunu var gençlerde. Özel ya da kamuda ne yazık ki... Aslında iş ver. İş-Kur'da da iş var, Türkiye'nin farklı sektörlerinde, dolaştığım tüm illerde, Ankara da dahil olmak üzere, her yerde iş var. Yeter ki bir noktada çalışma istek ve azminde bulunsun gençlerimiz ve kadınlarımız. Ben öteki türlü yaşamı da boş bir yaşam olarak değerlendiriyorum." dedi.