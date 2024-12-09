Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 11 aylık verilerini paylaştı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile iş bulamayan vatandaşların işe yerleştirilmeleri devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) bu yıl ocak-kasım dönemindeki hizmetlerine ilişkin verileri içeren kasım ayı İstatistik Bülteni'ni paylaştı.

Paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla bu yıl ocak-kasım ayları arasında 1 milyon 302 bin 700 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettikleri bildirildi.

"2 MİLYON 852 BİN 458 BİRAYSEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Yenilikçi ve istihdam odaklı politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. 2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 1 milyon 302 bin 700 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 852 bin 458 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca 2 milyon 406 bin 496 açık iş bulunmaktadır. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.