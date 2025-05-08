Vedat Işıkhan: Ocak-nisan aylarında 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, ocak- nisan ayı işe yerleştirme verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam etiklerini belirtti.

"PROGRAMLARIMIZI VE POLİTİKALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İŞKUR aracılığıyla hayata geçirdiğimiz uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam ediyoruz. Ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.



743 bin 951 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatında yaşanan değişimleri değerlendirerek ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.