Vedat Işıkhan: SGK Prim Yapılandırmasıyla vatandaşlarımızla temiz bir sayfa açtık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, SGK borçlarının yapılandırmasına yönelik kanun kapsamında SGK Prim Yapılandırmasıyla vatandaşlara temiz bir sayfa açıldığını vurguladı.

İHA

Kamuya ait vergi ve SSK prim borçları başta olmak üzere birçok ödeme için son başvuru 3 Temmuz günüydü.

Yasa gereği yapılandırma başvurusunun bir kez daha ertelenmesi söz konusu değildi.

Başvuru süresinin bitmesinin ardından yapılan başvurulardaki yapılandırma hakkının bozulmaması için ödeme sürelerine de dikkat edilmesi gerekiyor.

Yapılandırmada peşin ödeme ve ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz'a kadar yapılması şartı hatırlatıldı.

1 milyon 648 bin 331 kişi başvurdu

Öte yandan bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında 1 milyon 648 bin 331 kişinin başvurduğu açıklandı.

Başvurularının 3 Temmuz tarihinde sona eren Yapılandırma Kanunu ile 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 liranın da yapılandırıldığı bildirildi.

8 milyar 20 milyon lira tahsil edildi

Böylece 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 lira tahsil edilmiş olup, yapılandırmış borçların ilk taksit ödeme süresinin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Temmuz 2023 tarihine uzatıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Borçlar aylık dönemlerde; 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödenebilecek.

"SGK Prim Yapılandırmasıyla vatandaşlarımızla temiz bir sayfa açtık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konu ile ilgili sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "SGK Prim Yapılandırmasıyla vatandaşlarımızla temiz bir sayfa açtık. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma hayatı için yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.