Vedat Işıkhan SGK'ya borcunu ödemeyen belediyeleri uyardı

İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser ücretleri tartışması sonrası CHP'li belediyelerin SGK borçları yine gündemde...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Belediyelerin SGK'ya olan borçlarının arttığını vurgulayan Bakan Işıkhan, ödeme yapmayanların arasında en çok CHP'li belediyelerin olduğunu söyledi.

"BORÇLARINI EN ÇOK ÖDEMEYEN BELEDİYELER CHP'Lİ"

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir.



Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız.



Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler.

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"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SGK'YA BORCU 8,5 MİLYAR LİRA BORCU VAR"

Sözlerinin devamında ise fahiş konser fiyatlarıyla gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcuna değinen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu.