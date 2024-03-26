Vedat Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunun altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "CHP'li belediyeler iflas bayrağını çekmiş vaziyette" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçimler için son haftaya girildi.

Seçmende ve adaylarda heyecan dorukta...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Keçiören AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı açıklamalarda CHP'li belediyelerle ilgili soruya yanıt verdi.

"SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir"

Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu söyleyen Işıkhan, şunları söyledi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en borçlu belediye. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir.

"Al birini vur ötekine"

Bu borçların, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHPli belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine." açıklamasını yaptı.