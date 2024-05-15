Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak.” dedi.

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ensonhaber.com

Asgari ücrete temmuz ayında zam olup olmayacağı merak edilen konuların başında geliyor.

Daha önce konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam olacağına yönelik iddialara kapıyı kapatmış ve ek zammın gündemde olmadığını söylemişti.

Bakan Işıkhan, bugün yeni bir açıklama daha yaparak, zamla ilgili beklentilere bir kez daha kapıyı kapattı.

"Ekonomik veriler iyiye gidiyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Gazetecilerin asgari ücrette ara zam yapılmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığı sorusuna cevap veren Işıkhan, böyle bir çalışmalarının olmadığını dile getirdi.

Bakan Işıkhan, “Ara zam gündemde yok. Daha önce de soruldu bu soru. Aynı düşüncemizi koruyoruz. Enflasyonla ilgili gelen verilerimiz çok güzel” dedi.

Emekliye refah payı

Emekli için refah payı verilmesi sorusunu da yanıtlayan Işıkhan, “Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim” ifadelerini kullandı.