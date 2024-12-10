Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı...

Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette ilk toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"HEM İŞÇİ HEM İŞVEREN MEMNUN OLACAK"

Bakan Işıkhan, "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yıl sonuna sayılı gün kalırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda yüzde hesaplamaları yapılmaya başladı.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücret zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, özel sektörde ise zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:

Yüzde 20’lik zamda asgari ücret 20 bin 402 lira

Yüzde 25’lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira olacak.