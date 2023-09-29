Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Yıl sonunda önemli bir mesaimiz var Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette enflasyon yükünü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var" dedi.

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Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, asgari ücrete yapılacak olan zamma çevrildi.

Temmuz ayında 8 bin 506 lira olan asgari ücrete yaklaşık 3 bin lira zam yapılmıştı.

Yapılan zamla birlikte 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücret, vatandaşın yüzünü güldürdü.

Sırada 2024 zammı var.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili kritik bir açıklama yaptı.

"Yıl sonunda önemli bir gündemimiz var"

Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor.

Komisyon aralık ayında toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.

Asgari ücret halen 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.