Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücret' değerlendirmesi

Bingöl’e ziyaret gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl Ticaret Sanayi Odası’nda düzenlenen ‘Türkiye yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları’ programına katılarak burada dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Vatandaşların refahının arttırılmasının önemine dikkat çeken Bakan Işıkhan, bu kapsamda çalışmaların yürütüldüğünün altını çizdi.

"TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ BİR EKONOMİYE GEÇİŞ SÜRECİNE HEP BİRLİKTE TANIK EDİYORUZ"

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Emeğiyle, alın teriyle, çalışarak, üreterek, Bingöl’ü kalkındıran iş dünyamızın siz değerli temsilcileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Görevi devraldığımız günden bu yana ülkemizin dört bir yanını gezerek, işçilerimizle işverenlerimizle çalışma hayatı buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle hem şehirlerimizin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ediyor, hem de yaptığımız mevcut yatırımların, hayata geçirdiğimiz projelerin illerimize sağladığı katkıların yakinen takibini yapıyoruz. 2002 yılından bu yana attığımız kararlı adımlar neticesinde ülkemizin tam bağımsız güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bu kalkınma ve kazanım sürecinde, vatandaşlarımızın refahını artırmak, ekonomimizi daha da güçlendirmek, daha adil ve müreffeh bir çalışma hayatını tesis etmek için emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Hükümet olarak özellikle, kalkınma sürecimizin baş aktörü olan iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereken her türlü önlemi alıyoruz. Afetler ve salgın süreci gibi, özellikle son yıllarda ülke ekonomimizin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği hadiselerin negatif etkilerini ortadan kaldırmak adına işverenlerimizi, işletmelerimizi güçlendiriyoruz.

"KARŞIMIZA ÇIKAN HER TÜRLÜ BADİREYİ ATLATARAK ÜLKEMİZİ İL İL İLÇE İLÇE BÜYÜTTÜK"

Şehirlerin geliştirilmesinde dış müdahalelerle de mücadele etmek zorunda kalındığını ifade eden Bakan Işıkhan, şöyle dedi:

Son 22 yılda; iş yapma kolaylığını artırma, yatırım ortamını iyileştirme ve istihdamı artırmaya yönelik teşvik ve desteklerimizle bütün şehirlerimizin çalışma hayatını neredeyse sıfırdan aldık bugünlere getirdik. Elimizdeki bütün imkanları yatırımcımız, işverenimiz, çalışanımız için seferber ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Elbette şehirlerimizi geliştirirken sadece doğal engellerle değil aynı zamanda terör, coğrafyamızı saran savaş atmosferi ve suni finansal krizler gibi dış müdahalelerle de mücadele etmek durumunda kaldık. Hala da mücadelemiz sürüyor. Hamdolsun, karşımıza çıkan her türlü badireyi atlatarak ülkemizi il il ilçe ilçe büyüttük bugünlere getirdik. Bu süreçte en büyük destekçimiz aziz milletimiz, Türkiye’nin gücüne, potansiyeline inanan yatırımcımız, işverenimiz oldu. Sizler oldunuz. Bingöllü hemşerilerimiz bu noktada her daim yanımızda oldu. Bingöl Türkiye’nin gücüne inanan tercihini her zaman millet iradesinden yana kullanan vefakar bir şehrimiz. Bu sebeple, Türkiye’nin 22 yıllık gelişim serüvenini en iyi bilen, bu değişime yakından tanık olmuş bir şehrimiz…