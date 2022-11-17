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    Vedat Milor'dan 6'lı masaya gönderme: Acele etmesinler

    6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili belirsizliğinin sürmesine yorum yapan gurme Vedat Milor, "Biraz daha kafa yorarlarsa Ekmeleddin Bey'den de az alacak birini bulabilirler" dedi.
    • 17.11.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:56
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    Vedat Milor'dan 6'lı masaya gönderme: Acele etmesinler

    Gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin arasında yer alıyor.

    Sık sık gastronomi açıklamalarının dışına çıkan Milor'un gündeminde, bu kez 6'lı masa yer aldı.

    Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Milor, muhalefet kanadındaki Cumhurbaşkanı adayının belli olmamasını tiye aldı.

    "6’lı masa acele etmemeli"

    Ünlü gurmenin 'Ekmeleddin' göndermesi yaptığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

    "Muhtar Kent çok saygı duyduğum biri. Kariyeri ve başarıları tartışılamaz. Ancak 6’lı masa acele etmemeli. Ondan daha az oy alacak birini bulabileceğini düşünüyorum.

    Eğer biraz daha kafa yorarlarsa Ekmeleddin Bey’den de az alacak birini bulabilirler."

    Vedat Milor dan 6 lı masaya gönderme: Acele etmesinler #1

    48 görüşmede de aday çıkmadı

    7 aylık bir sürecin kaldığı seçimler için Cumhur İttifakı'nın adayının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu açıklanmıştı.

    Gözlerin çevrildiği 6'lı masada ise aday tartışmaları sürüyor.

    6 ayda 48 görüşme yapan muhalefet liderleri, adayın kim olacağına bir türlü karar veremiyor.

    Vedat Milor dan 6 lı masaya gönderme: Acele etmesinler #2


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