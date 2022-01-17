Vedat Yenerer, kurucusu olduğu İyi Parti'den istifa etti

Kurucusu olduğu İyi Parti'nin, Meral Akşener'in hayran kulübüne döndüğünü söyleyen Vedat Yenerer, partide olmaktan pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İyi Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer, partiden istifasını açıkladı.

Akşener'e ve İyi Parti yönetimine ağır eleştirilerde bulunan Yenerer, partinin bir hayran kulübüne döndüğünü söyledi.

Daha önce Meral Akşener'in 'Ali, buraya FETÖ buraya girebilir mi?' klibinde yer alan 5 kişiden 3'ü istifa ederken, Vedat Yenerer'in de istifasıyla bu sayı 4'e çıktı.

'Buraya FETÖ'cü giremez' diyen 4 Ergenekon sanığından biri olduğunu söyleyen Vedat Yenerer, videoda istifa eden Ali Türkşen, Ali Aydın ve Fatih Eryılmaz'ın izinden gitti.

"AKŞENER'İN GÖREVDEN ALMA NEDENİNİ AÇIKLAMASINI BEKLİYORUM"

İyi Parti TBMM Grup danışmanlığı görevinin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, kendisine hala tebliğ edilmediğini ifade eden Yenerer, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kurucusu olduğum İyi Parti’de TBMM Grup danışmanlığı görevimin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, bana hala tebliğ edilmediğini tesadüfen öğrenmiş bulunmaktayım. Nezaketen de olsa dostluğumun olduğunu düşündüğüm yöneticilerin ya da sekreterlerin hiç biri hala aramış değildir. Sayın Meral Akşener’den etik olmayan bir şekilde bu görevden de alma nedenini açıklamasını bekliyorum.





"SAHADAKİ ÇALIŞMALARIM GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Bu partiye katılma nedenim Sayın Meral Akşener’in başlangıçta milli ve kurucu değerlere sahip çıkacağını beyan etmesiydi. Hiçbir şeyi bazıları gibi gösteriş için yapmadım. Türk milliyetçiliği davamdan hiç şaşmadım. Sahadaki çalışmalarımın parti yöneticileri tarafından görmezden gelinmesi, hatta ciddi olarak rahatsız olunması, bazen açıkça sabote edilmesi diğer arkadaşlarımızın da dikkatini pek çok kez çekmiştir.

Meral Akşener'in İyi Parti kurucularıyla çektiği 'FETÖ giremez' videosu







"SONUNDA BEKLEDİĞİM GİBİ SIRA BANA DA GELDİ"

Seçim öncesi özel hazırlanan videoda Sayın Meral Akşener’e 'Buraya FETÖ’cü giremez' diyen 4 Ergenekon sanığından biriydim. Parti kurucusu ve çok emeği geçmiş, oy getirmiş, tanınmış vatanseverler, sistemli olarak dışlandıklarını ve kullanıldıklarını görerek teker teker İyi Parti'den ayrıldılar. Bu haksızlığı ve emek hırsızlığını gören biri olarak, savaşçı kişiliğim nedeniyle çok direndim, tabiri caiz ise kelle koltukta İyi Parti için mücadele ettim. Sonunda beklediğim gibi sıra bana geldi."