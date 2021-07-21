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- Vegan dergisine röportaj veren FETÖ'cü Enes Kanter, kavurma pişirdi
Vegan dergisine röportaj veren FETÖ'cü Enes Kanter, kavurma pişirdi
- Haber Merkezi
- 21.07.2021 - 14:24
- Güncelleme : 21.07.2021 - 14:36
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, 2021 yılının ilk günlerinde vegan dergisi için röportaj verdi.
Kanter, yıl başında Peta isimli vegan dergisine verdiği röportajda 'Hayvanlar bizim için değil' sloganını destekledi.
ETİN İNSANLAR İÇİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Etin olumsuz etkilerini anlatan ve gençlere et yememeleri gerektiğini söyleyen Enes Kanter, bu bayramda kurban paylaşımı yaptı.
Vegan dergisine röportaj veren FETÖ'cü Enes Kanter, kavurma pişirdi VİDEO
"KARDEŞLERİME KAVURMALAR YAPIYORUM"
Kanter, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Pensilvanya'da kardeşlerime kavurmalar yapıyorum. Hayırlı bayramlar." dedi.
KAVURMA PİŞİRİRKEN FOTOĞRAF YAYINLADI
İneklerin ve tavukların vahşice öldürüldüklerini söyleyerek maruldan yapılmış bir elbiseyle dergiye pozlar veren Enes Kanter'in kavurma pişirirken yayınladığı görüntüler, hızla yayıldı.