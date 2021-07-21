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Vegan dergisine röportaj veren FETÖ'cü Enes Kanter, kavurma pişirdi

Vegan dergisine röportaj veren FETÖ'cü Enes Kanter, kavurma pişirdi

Daha önce vegan dergisine etin insanlar için olmadığını söyleyerek maruldan yapılmış bir giysi ile röportaj veren FETÖ'cü Enes Kanter, kavurma yaptı.