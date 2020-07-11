Vekil kızı, babasının sirenli aracıyla eğlenceye gitti

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, babasına ait sirenli araçla emniyet şeridine girip kural ihlalleriyle arkadaşlarının yanına gitti. Vekil kızı, tepkiler üzerine hesabını kapattı.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan yeni bir skandalla gündemde.

Daha önce Çengelköy'deki evinde düzenlediği partiyle gündeme gelen Dilara Türkkan, bu kez babasına ait sirenli araçla emniyet şeridinden hızlı bir şekilde gitti, trafik kurallarını ihlal etti.

O anları Instagram hesabından paylaşan Dilara Türkkan'ın babası Lütfü Türkkan'ın forsunu kullanarak emniyet şeridine girmesi, tepkilerin fitilini ateşledi.

YETİŞİRİM DEMİŞTİM

İlk paylaşımına "Geliyorum" notunu düşerek arkadaşlarını etiketleyen Dilara Türkkan, mekana vardığında ise "Yetişirim demiştim" dedi ve güldü.

HESABINI KAPATTI

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Dilara Türkkan Instagram hesabını kapattı.

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın kızı kuralları çiğnedi VİDEO