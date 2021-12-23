Veli Ağbaba: Vergiler arttı tüketiciler sahte rakıya yöneldi

Sahte içki üreten ve satanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM'ye sunan CHP heyetinden Veli Ağbaba, sahte içki tüketiminin vergilerin yüksekliğinden kaynaklandığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP milletvekilleri ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Ağbaba, sahte içkiye bağlı ölümleri araştırmak için parti içinde komisyon kurduklarını dile getirerek, komisyon üyeleriyle birlikte ölümlerin yaşandığı şehirleri ve aileleri ziyaret ettiklerini ve buna göre rapor hazırladıklarını söyledi.

"VERGİLER ARTINCA HALK SAHTE RAKIYA YÖNELDİ"

CHP'li Ağbaba, sahte içkiden ölümlerin Türkiye'den başka ülkede yaşanmadığını, bunun ciddi sorun olduğunu ve resmi kayıtlara göre son 15 günde 65 kişinin sahte içkiden öldüğünü söyledi.

Ağbaba, 10 Aralık'tan itibaren 19 kentte sahte içkiye bağlı ölümlerin yaşandığını kaydederek, "Alkol ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) arttı ve buna bağlı olarak fiyatlar yükseldi. Düşük gelirli tüketiciler sahte rakı ya da viskiye yöneldi. Ölüm tacirleri seri üretime geçti. İnternetten kapıya kargolu teslimatlar başladı. Ölüm kargo ile geliyor. İnsanları öldüren zehri almak bu kadar kolay. Türkiye'de Covid dışında böyle toplu ölüme yol açan başka bir şey yok" diye konuştu.

"CİNAYETTEN CEZA VERİLMELİ"

CHP'li Ağbaba, etil alkol şişelerinin üzerine 'metil alkol' yazıldığına ve bu şekilde satışının yapıldığına dikkat çekerek, "Devletin görevi alkolizme karşı halkı korumaktır. Devlet bunu yaparken bilinçli olarak insanların tercihlerine karışamaz. Eğer Erdoğan samimi ise alkol ve sigaradan alınan vergileri genel bütçeye değil bunlarla mücadele eden kurumlara aktarsın. Türkiye, dünyada milli gelirine oranla alkollü içeceklerin en pahalı olduğu ülkedir. Alkolden alınan vergi oranları içki tüketimini azaltmıyor, aksine vatandaşları merdiven altı içkiye itiyor. CHP olarak Meclis'e araştırma önergesi sunduk. Her yıl yüzlerce insanı kaybettiğimiz sahte içki olaylarına ilişkin Meclis çalışmalıdır. Alkol kaçakçılığı ve merdiven altı üretimlere karşı denetimler artırılmalı. Metil alkol satışı yapan işletmelere 'cinayet'ten ceza verilmelidir" dedi.





