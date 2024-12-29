Veli Ağbaba’nın babası Hüseyin Ağbaba son yolculuğuna uğurlandı

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CHP'li Veli Ağbaba'nın acı günü...

Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve cuma gecesi hayatını kaybeden Hüseyin Ağbaba'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı morgundan alınarak helallik alınmak üzere Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesinde bulunan evine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Helallik alınmasının ardından Şehir Mezarlığına getirilen Ağbaba'nın cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

ÖZGÜR ÖZEL CENAZEYE KATILDI

Cenaze namazına Ağbaba'nın yakınlarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, CHP İl ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesi ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenazenin defnedilmesinden sonra taziyeleri kabul etti.