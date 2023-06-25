Veliefendi Hipodromu’nda 'Aziz Yıldırım' sesleri: Aziz başkan ne olur gel 97’nci Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu’na gelen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, vatandaşların yoğun desteğiyle karşılaştı.

DHA

Fenerbahçe'de başkanlık için kıyasıya rekabet sürüyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15’te koşulacak.

Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu’na gelen Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, yarışları takip etmek için tribündeki yerini aldı.

"Aziz başkan ne olur gel, Allah aşkına gel"

Bir yarışsever Aziz Yıldırım’a; "Aziz başkan ne olur gel, Allah aşkına gel" şeklinde seslendi.

Aziz Yıldırım'a yoğun tezahürat

Yarışları takip etmek için hipodromda yer alan birçok taraftar da eski başkan lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, Aziz Yıldırım’ın yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmasını istediklerini dile getirdiler.

'Ali Koç istifa' tezahüratları

Öte yandan vatandaşlar, bir süre de "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratta da bulundular.