Veliler bu haber size! Okul servis ücretleri 2 bin TL'yi aşacak... İstanbullu taksicilerin ardından servis şoförleri de zam talebinde bulundu. Yarın yapılacak UKOME toplantısında ele alınacak talebin kabul olması durumunda fiyatta yüzde 60 artış yaşanacak.

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Türkiye gündeminde bir kez daha zam yer alıyor...

Taşımacılık sektöründe zam talepleri her geçen gün artıyor. Taksicilerden sonra şimdi de servis araçlarında fiyat artışı isteniyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na yüzde 65’lik zam talebi oldu.

Servisçilerden yüzde 60'lık zam talebi

Aksu’nun ardından şimdi de servis sürücüleri harekete geçti.

NTV’nin aktarımına göre; kalem harcamalarının arttığını öne süren şoförler, yüzde 60 zam talebinde bulunuyor.

2 bin 808 TL'ye çıkacak

Toplantıda zam taleplerinin kabul edilmesi durumunda en düşük servis ücreti bin 300 TL’den 2 bin 80 TL’ye ulaşacak.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda yüzde 35 rehber personel ücreti de bu rakama eklenecek.

Böylelikle servis ücretlerinin velilere maliyeti 2 bin 808 TL’yi bulacak.

En son ağustos ayında zam geldi

İstanbul'da servis ücretlerine en son 8 Ağustos'ta zam gelmişti. Toplantının ardından toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 zam kararı alınmıştı.

Okul servisi 0-1 km aylık ücreti 792 TL’den bin 300 TL’ye çıkmıştı. Personel servis ücretleri ise 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükselmişti.