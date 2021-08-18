Veliler dikkat, Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı: Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Veliler dikkat, Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı: Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Yüz yüze eğitim başlayacak mı?" sorusuna ise net bir cevap verdi. Peki, Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

2020 yılında hayatımıza giren koronavirüs salgını nedeniyle çocuklar okullarından ayrı kaldı.

Bir yıldır okullarından ve öğretmenlerinden uzak kalan öğrenciler, bu seneyi okullarda karşılamak istiyor.

Yeniden okulların dolacağı günü bekleyen öğretmenler, çocuklarını okula uğurlamayı özleyen veliler ise "Yüz yüze eğitim başlayacak mı?" sorusunu araştırıyor.

Konuya ilişkin açıklama ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitim başlıyor mu?" sorusuna net cevaplar verdi.

Peki, Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim için tarih belli oldu mu?

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında milyonlarca öğrencinin merakla beklediği, 'Yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan, "İnşallah yüz yüze eğitim olacak. Dün akşam bakanım ile konuyu görüştük.

Yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız öğretmenleri ile çalışmaya başlayacaklar." ifadelerini kullandı.



