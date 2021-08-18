Veliler okul yönetiminden istenen 'eğitime destek' ücretlerinden korkuyor

Eğitime destek adı altında velilerden istenen öğrenci kayıt ücretlerine karşı çıkan velilerin kimi MEB'e şikayette bulunurken, kimi de 25 bin TL'ye varan ücretleri ödüyor.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle verilen yüz yüze eğitim arası, bu ders yılında ortadan kalkacak.

Yüz yüze eğitim heyecanıyla okulların açılması beklenirken, veliler bir yandan da kayıt ücretleri nedeniyle stres yaşıyor.

Kayıt sürecinde velilerden istenen okul kayıt ücretleri 300 TL'den başlayıp, 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

25 BİN LİRAYA VARAN ÜCRETLERİ BAZI VELİLER ÖDÜYOR

Son zamanlarda eğitime yansıtılan uçuk fiyatlardan veliler şikayetçi olurken, kimi veliler de bu ücretler karşılığında çocuklarının temiz ve kaliteli bir eğitim alacağına inanarak ödeme yapıyor.

Katıldığı TV programında soruları yanıtlayan Öğrenci Veli Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Doğan, özellikle insanların ekonomik sorunlar yaşadığı pandemi döneminde velilerden çok sayıda “okul kayıt ücreti” şikâyeti aldıklarını söyledi.

VELİLERİN ŞİKAYETÇİ OLMA NEDENLERİ

Katıldığı TV programında soruları yanıtlayan Öğrenci Veli Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Doğan, pandeminin aile bütçelerini olumsuz etkilemesi nedeniyle son yıllarda “okul kayıt ücreti” şikayetlerinin arttığını belirterek, “Daha çok okul yönetimi tarafından istenen parayı ödeyecek bütçesi olmayan aileler şikayet ediyor. Bir de kayıt ücretini ödeyip istekleri veya beklentisi karşılanmayan ailelerden şikayetler geliyor.” diye konuştu.

"VELİLERİN ŞİKAYET ETMESİNE GEREK KALMAMALI"

Kayıt ücreti sorununun ancak iyi denetimlerle çözülebileceğini belirten Doğan, “MEB’e şikayet ettiğinizde işlem yapılıyor ve sonuç alınıyor. Ancak veliler şikayet etmeye gerek kalmadan MEB tarafından denetimlerin yapılması gerekiyor. Ayrıca yeterli düzeyde okul ve derslik de bu sorunun çözülmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Devletin eğitim alanına daha fazla bütçe ayırması şart.” ifadelerini kullandı.