Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Türkiye'nin dünya düzenindeki önemine vurgu yaparken ülkesine verdiği desteklerden dolayı da hem türk halkına hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Maduro Türkiye'nin dünya düzenindeki önemine vurgu yaparak övgü dolu sözler söyledi.

"Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı"

Maduro, "En zor anlarda en büyük belirsizlik anlarında, pandeminin zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Bize her zaman destek oluyordu. Bütün süreçlerde, gereken her şeyi, sağlık için, pandemiyi aşmak için seferber etti.

"Türkiye'nin büyük bir politik etkisi var"

Türkiye bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var Avrupa Asya bölgesinde büyük bir potansiyel. Dünyanın önde gelen ekonomilerinden. Bizim için güçlü bir tarihi olan ülke.

Son 700 yıldır büyük bir kültürü, kimliği olan bir ülke. Bunun da ötesinde çok önemli bir ülke. Özellikle de dünyada olan şeyler açısından büyük önem arzediyor. Büyük bir politik etkisi var, diplomatik alanda büyük tesir alanı var. Biz böyle görüyoruz. Bu bir gerçek.

"Türkiye çok önemli bir potansiyele sahip"



Türkiye çok önemli bir potansiyele sahip. Hem bu dünya için yeniden doğan dünya için büyük potansiyel. Bir dünya ki, biz buna çok kutuplu bir dünya diyoruz.

Biz bu dünya için artık barışın tesis edilmesini, uluslararası hukukun tesisini istiyoruz. Eşgüdüm ve işbirliği dünyası olmalı. Bizim ülkenin vücudu işkenceye maruz kaldı. Tehdit, yaptırım, blokajlara maruz kaldı. Ama artık bu vücut şaha kalkıyor." diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'da Türkiye'ye övgü dolu sözler VİDEO

Maduro'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanım ve kıymetli bakanlar. Değerli heyet üyelerim, sayın vekiller, sayın büyükelçiler, bütün burada bulunan haziruna, medya mensuplarına hepinize söylemek istediğim şey şu; zannediyorum sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan muhteşem ve bütüncül bir özet yaptı.

Bizim görüştüğümüz konulara etraflıca değindi. Ben sadece buradan şükranlarımı ekleyebilirim Venezuela halkı adına.

En zor anlarda en büyük belirsizlik anlarında, pandeminin zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Bize her zaman destek oluyordu. Bütün süreçlerde, gereken her şeyi, sağlık için, pandemiyi aşmak için seferber etti.





"Venezuela'ya geldiğinizde gerçekten fırtınanın ortasında gibiydik"

O yıllar, 2020-21 gerçekten güç yıllardı. Burada gerçekten dostluğun en önemli unsurunu bir kez daha sergilediniz. Bizim vatanımız, kendini toparlama süreci içerisinde. 2021 yılını ilk adımlarını atarak geçirdik.

Ekonomik istikrarımıza doğru ilerlemeye başladık. Yeniden doğuş gibi. Venezuela yeniden doğuyor. Siz 2018'de Venezuela'ya geldiğinizde gerçekten fırtınanın ortasında gibiydik.

Daha sonra yaptırımlar çığ gibi üzerimize büyüdü. Bunun içerisinde Venezuela halkı kendi direnişiyle, üstün bilinciyle oradaydı. Bu sayede büyük güce sahipti. Aynı zamanda Bolivar'ın özgürlükçü ahlakına, Hugo Chavez'in özgürlükçü ruhuna sahipti.

Bu adımlar bize yeniden toparlamanın ilk göstergelerine ulaştırdı. 2022'de büyümenin ilk göstergelerini gördük.

"Türkiye'nin bütün yatırımcıları Venezuela'ya gelsin"

Artık ticari büyümemiz ortada, üretimimiz büyüyor, gıda alanında büyük bir yeşerme var. Yüz yıldır görünmeyen büyüme var. Tarım, endüstri alanında, yeni zenginlik kaynaklarını bulduğumuz dönemde. Türkiye'ye böyle bir zamanda geldik.

Sayın Cumhurbaşkanıma, yatırımcılara diyorum ki, Türkiye'nin bütün yatırımcıları turizm, madencilik, endüstri, lojistik, bankacılık, petrol, altın, kömür için Türk yatırımları Venezuela'ya gelsin. İşte o an bu an, size garantisini verebilirim.

Yasal olarak, politik olarak bütün garantileri size veriyorum. Bizim için bu açılım sürecidir. Lütfen dikkat edin; bizim için bir havayolu köprüsü var. Her gün Karakas'tan İstanbul'a, İstanbul'dan Karakas'a uçuşlarımız var. Yolcular, turistler, Venezuelalılar nereye gelmek istiyorlar?

Asya, Afrika ve başka destinasyonlara İstanbul'dan gitmek istiyorlar. Turizmin tadını Türkiye'de çıkarmak istiyorlar. Bizim için muhteşem fiyatlar var, Türkiye'nin tarihine, karakterine büyük bir sevgimiz, saygımız var. Çok geniş bir işbirliği alanımız var.





"Çok önemli 3 anlaşma imzaladık"

Buraya baktığımızda biz burada 54'ü aşkın işbirliği anlaşması üzerine konuşuyoruz. Çok önemli üç anlaşma turizm, tarım ve bankacılık alanında üç tane anlaşma imzaladık. Venezuela burada küllerinden doğan bir kuş. Türkiye'nin halkı şundan emin olabilir.

Venezuela sadık, çalışkan, güvenilir bir dosttur. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar şükranlarımı sunuyorum. Kendisini en yakın zamanda Karakas'ta ağırlamayı bekliyoruz.

"Petrol rezervlerinde ilk sıradayız"

Biz mütevazı bir ülkeyiz ama önemli özelliğimiz var, petrol olarak ilk rezerviz. En önde geliyoruz. 200 yıllık petrol kaynağımız var. Gaz olarak dördüncü sırada rezervlerimiz. Bunun sertifikalandırılmasını yaparsak belki birinci sıraya geleceğiz.

Bizim burada biyoçeşitlilik anlamında büyük zenginliğimiz var. Artık su üretebileceğiz. Bizim için önemli bir ahlak, doktrin var. Aynı zamanda farklı bir dünya için savaşma gücümüz var. Venezuela liderlik görevini üstlenmiş durumda.

Türkiye ile yaptığımız işbirliği barış ve dostluk, eşgüdüm işbirliğidir. Yeni bir dünya doğuyor, hiç kimse mani olamayacak. Hegemonyalar geride kalacak. Uluslararası hakların, diplomasinin, insanlığın sözü, barış içerisinde yaşama sözü geçerli olacak."