Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

İHA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi marjında gerçekleştirdiği görüşmeden görüntüler paylaştı.

Maduro, yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi görüntülerine yer verdi.

"YENİ VE MÜREFFEF BİR DÜNYA İNŞA ETMEK İÇİN DOĞRU YOLDAYIZ"

Maduro, Erdoğan ile samimi görüntülerin yer aldığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Diplomasi ve iş birliği! Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak refah için geleceğe yönelik stratejik konularda ilerleme sağlamak üzere toplantı. Yeni ve müreffeh bir dünya inşa etmek için doğru yoldayız."

İKİLİ İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL GELİŞMELERİ ELE ALDILAR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, iş birliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in yayılan saldırganlığının sadece Orta Doğu'nun değil, dünyanın tamamının huzur ve güvenliğini tehdit ettiğini, uluslararası toplumun İsrail'i durdurmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtti.