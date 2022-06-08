Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, temaslarına başladı.

Maduro, beraberindeki heyetle bugün sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Maduro, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Maduro, deftere, "Bu büyük vatanın kurucusu Mustafa Kemal’in önünde saygılarımı sunmak için bulunuyorum." yazdı.

Maduro, ayrıca "Yaşasın Türkiye, yaşasın Venezuela, yaşasın kurtarıcılarımız." ifadesini kullandı.

Maduro'ya, ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti.

Venezuela lideri buradan Beştepe'ye geçti.

Resmi törenle karşılandı

Maduro, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Maduro'nun tören kıtasını selamlamasının ardından iki lider, heyetlerle selamlaştı.

İki lider, baş başa ve heyetler halinde görüşmelerden önce gazetecilere salon önünde poz verdi.

Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.



