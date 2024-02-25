Venezuela Dışişleri Bakanı: Filistin halkı için Türkiye önemli bir rol oynuyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin duruşuna ilişkin gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye'nin Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Latin Amerika turunu sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

G20 vesilesiyle Brezilya'dan başladığı Latin Amerika turuna Venezuela'yla devam ettiğini hatırlatan Fidan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildiğini ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini ilettiğini dile getirerek, "İki ülke arasındaki stratejik ilişkinin her alanda ilerlemesi konusundaki karşılıklı iradeleri teyit etme imkanımız oldu" diye konuştu.

Fidan, Türkiye ve Venezuela'nın her düzeyde çok verimli ve iyiye giden bir ilişki temposu tutturduklarını; ekonomi, ticaret, madencilik, enerji, tarım ve turizm alanlarında çok büyük potansiyelin olduğunu söyledi.

Ticarette 3 milyar dolar hedefi

"Geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 800 milyon dolar civarında olan iki ülke arasındaki ticaret hacmimizin bu sene büyük bir çabayla liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını açıkçası bekliyoruz" diyen Fidan, Erdoğan'ın bu yıl içerisinde Venezuela'yı ziyaret etme planının olduğunu aktardı.

Fidan, şöyle devam etti:

Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarında Venezuela fevkalade önemli bir yer tutmakta. Özellikle bölgesel sorunlar ve uluslararası konularda Venezuela'yla beraber ortak tutum takındığımız çok sayıda konu bulunmakta. Bunların başında bildiğiniz gibi Filistin konusu gelmekte. Yaptığım görüşmede Başkan Maduro'ya da takdirlerimizi, teşekkürlerimizi ilettik. Bakan kardeşime de aynı şekilde takdirlerimizi iletiyoruz. Özellikle Filistin'de devam eden adaletsizlik, zulüm, hukuksuzluk, çifte standartlık, uluslararası sistemin çürümüşlüğü karşısında almış oldukları tutumdan dolayı kendilerine teşekkür ettik. Bu pozisyondaki ülkelerin sayısı arttıkça gerçekten ortaya çıkacak baskı daha fazla olacak ve inşallah bu zulmün önüne de hep beraber geçmiş olacağız

Gil ile petrokimya, madencilik ve turizm alanındaki somut konuları konuşma imkanı bulduğunu anlatan Fidan, enerji konusunda bazı Türk firmalarının ilgilerini de ilettiğini ve bu konularda gelecek dönemde büyük açılım beklediklerini bildirdi.

Gil: Türkiye'nin İslam dünyasındaki liderliğini takdir ediyoruz

Türkiye'nin Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı çok destek olduğunu söyleyerek Filistin halkının savunulması ve soykırımı kınama konusunda iki ülkenin ortak duruşuna işaret eden Gil ise mevkidaşı Fidan ile bu konuları konuştuğunu aktardı.

Gil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin duruşuna ilişkin gurur duyduklarını belirterek İsrail'in yaptıklarını kınadıklarını dile getirdi.

Gil, şunları kaydetti:

Hiçbir şüpheye yer vermeksizin bunu kınıyorlar. İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırımı, saldırıyı kınıyoruz. Türkiye'nin İslam dünyasındaki liderliğini, Müslüman dünyasındaki liderliğini, bölgedeki liderliğini takdir ediyoruz. Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz.

" İthalat ve ihracatının daha da gelişmesi için gayretimizi sürdüreceğiz"

Fidan'ın Venezuela'yı dışişleri bakanı olarak ilk kez ziyaret ettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Gil, iki ülke devlet başkanları sayesinde Venezuela ile Türkiye arasında işbirliğinin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl 800 milyon dolar olan ticaretimizi bu yıl 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz. İki ülkenin ithalat ve ihracatının daha da gelişmesi için gayretimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fidan ile son derece verimli bir toplantı yaptıklarını dile getiren Gil, "Başkanımız Maduro'nun refahımız için açtığı yolu ve ilerlemeyi kendisiyle paylaştık. Ayrıca Guyana ile yaşanan ihtilaf konusunu ve ülke olarak duruşumuzu kendisiyle değerlendirdik" diye konuştu.

"Madencilik ve iletişim alanlarındaki iş birliğimizi geliştirme gayreti içindeyiz"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Venezuela'yı yakın zamanda ziyaret ettiğini hatırlatan Gil, "Venezuela petrokimya konusunda Türkiye için önemli bir ham madde tedarikçisidir. Enerji alanlarında ciddi gelişmeler katediyoruz, madencilik ve iletişim alanlarındaki iş birliğimizi geliştirme gayreti içindeyiz" şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Karakas-İstanbul arası haftada 8 uçuş gerçekleştirdiğinin altını çizen Gil, ilerleyen dönemlerde kargo ve yolculuk kapasitelerini daha da ileri boyutlara taşımak istediklerini anlattı.

Gil, Türkiye'nin turizm konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu, turizm alanında proje ve iş birliği imkanlarını değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Türkiye bizim için güvenilir bir iş ortağıdır"

"Türkiye bizim için güvenilir, stratejik bir iş ortağıdır" diyen Gil, sözlerini şöyle tamamladı: