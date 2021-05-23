Vergi affı hangi borçları kapsayacak? Detaylar belli oldu..

Vergi affı hangi borçları kapsayacak? Detaylar belli oldu..

Borçların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesini içeren kanun teklifine göre, bazı borçlar yapılandırılacak. Peki, hangi borçlar yapılandırılacak? İşte detaylar..

Vergi mükelleflerinin merakla beklediği borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile sicil affını içeren 15 maddelik torba yasa Meclis’e sunuldu.

Yasa teklifi şu sıralar Meclis’te görüşülürken yasanın kabul edilmesiyle beraber başlayacak olan yapılandırma başvuruları, 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Milyonlarca borçlu vatandaşın gündeminde prim, idari para cezası, vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor? Hangi borçlar yapılandırılacak? soruları yerini aldı.

Peki borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 Hangi borçlar yapılandırılacak? İşte borç yapılandırma yasa teklifi hakkındaki tüm detaylar…

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Kanun kapsamında 30 Nisan 2021 tarihinden önceki vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, koronavirüs kapsamında idari para cezaları, SGK borçları gibi gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek.

Sunulan teklifle işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS

Yapılandırma için başvuru yapmak isteyen adaylar, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri silinecek ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanacak.

Borçlular borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanıyla ikişer ayda bir ödeyebilecek. Yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesi ise 2021 Eylül ayında yapılacak.

Daha önce yapılandırmadan yararlanan ancak taksitlerini ödemeyenler de borçlarının yüzde 10'unu ödemiş olmak şartıyla yeni gelecek yapılandırmadan yararlanabilecek.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 90 İNDİRİM

Yapılandırmada taksit yerine peşin ödemeyi tercih eden borçlular ise, hesaplanan ÜFE tutarının yüzde 90 oranındaki indiriminden yararlanabiliyor.

İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara, ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim uygulanıyor. Teklifte dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklar da yapılandırılıyor.

ESNAFA VE KREDİ BORCUNA SİCİL AFFI

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve kredilerini zamanında ödemeyenler, yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde geçmiş olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Odalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamında alındı.

SGK'nın iş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları, Tarım Bağ-Kur'lularının prim borçlarına karşılık sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK'ya ödenmesi gereken prim alacakları da yapılandırma kapsamında. Belediyelere olan borçlar da yapılandırılacak.