Vergi borcu yapılandırma başvurusu başladı mı? 2021 vergi borcu yapılandırma detayları..

Kapsamlı borç yapılandırması ve matrah artırımı getiren ekonomi teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki vergi borcu yapılandırma başvurusu başladı mı? İşte 2021 borç yapılandırma detayları

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Bir önceki yapılandırmadan faydalanan vatandaşların da yararlanabildiği yasa teklifine göre, borçların 30 Nisan öncesine ait olması gerekiyor.

Bu kapsamda milyonlarca vatandaş, vergi borcu yapılandırma tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırıyor. "Vergi borç yapılandırma başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?" soruları gündemde yer alıyor.

Peki vergi borç yapılandırma başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Borç yapılandırma şartları neler, hangi borçları kapsıyor? İşte 2021 vergi borcu yapılandırma detayları...

HANGİ VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK?

Milyonların beklediği Borç Yapılandırma Yasası Meclis'te kabul edildi.

Kabul edilen yasaya göre, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle:

- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

- 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

- Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

- Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

- İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.

HANGİ VERGİ BORÇLARI VERGİ DIŞI OLACAK?

Ancak düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vergi borcu yapılandırma başvurularının tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi yer almıyor. Başvuruların başlayacağı tarih hakkında net bilginin kısa süre içinde paylaşılacağı tahmin ediliyor.

E-DEVLET VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU

e-Devlet üzerinden ''İnteraktif Vergi Dairesi'' uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapılabiliyor.

Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında ''7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri'' bölümünden başvuru gerçekleştirilebiliyor.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Yapılandırmadan faydalanacaklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecek.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.