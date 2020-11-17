Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? KYK, SGK, trafik vergi borç yapılandırma ekranı

Vergi borcu yapılandırma kanunu Resmi Gazetede yayımlanmasıyla beraber işlemlere başlandı. Bu kapsamda belirli tarihe kadar olan borçlar taksitlendirilebilecek. Peki bu fırsat kimler kapsıyor...

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacakları gibi birçok borcun içinde bulunduğu düzenleme ile beraber vatandaşlar 18 taksitle ödemelerini sağlayabilecek.

Peki, Vergi borcu yapılandırma başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Borç yapılandırma, taksitlendirme işleminin nasıl yapıldığı merak konusu oldu.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Borcunu yapılandırmak isteyenlerin kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek. Yapılandırma kapsamında en fazla 18 taksitte ödeme yapılabilecek.

Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

7256 sayılı kanun kapsamında borçlarında yapılandırma sürecine girebilecek olan vatandaşlar, bu işlemler için internet vergi dairesini kullanacak. Buraya giriş yapabilmek için üye olma ya da E-Devlet şifresini kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar, karşılarına çıkacak olan ekrandan işlemlerini gerçekleştirecek.

Ekranda da yer alan sol menüdeki ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekecek. Burada 7256 sayılı kanun kapsamında ödeme işlemleri menüsüne giriş yapacak olan vatandaşlar, başvurularım ekranına tıklayarak ödeme planlarını seçtikten sonra işlemlerini gerçekleştirebilecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA KİMLERİ KAPSIYOR?

Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.