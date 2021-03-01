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    Vergi dairesi personeli, bu akşam kısıtlamadan muaf tutulacak

    İçişleri Bakanlığı, vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla karar aldı.
    • AA
    • 01.03.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 18:26
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    Vergi dairesi personeli, bu akşam kısıtlamadan muaf tutulacak

    Vergi borcu ödemesinde son tarih 1 Mart olduğu için, geçtiğimiz hafta sonu vergi daireleri açık tutuldu.

    81 İl valiliğine gönderilen genelgede, vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar, borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldu.

    İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yeni bir karar aldı.

    Buna göre, günün son saatine kadar vergi ve kamu idarelerinde görevli personel ile vergi ödemesi için söz konusu kurumlara gidecek vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutulacak.

    SAAT 23.59'A KADAR KISITLAMADAN KİMLER MUAF OLACAK

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    "Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.

    Yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecek vatandaşlar da 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak."

    Vergi dairesi personeli, bu akşam kısıtlamadan muaf tutulacak #1

    KAMU BANKALARI 00.00'A KADAR AÇIK OLACAK

    Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan da (GİB) alınan karara ilişkin açıklama yapıldı.

    GİB tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşların yapılandırma ödemelerini zamanında yapabilmeleri için vergi daireleri 00.00'a kadar açık olacak. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubeleri de saat 00.00'a kadar tahsilat yapmak üzere açık bulunacaktır." denildi.

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