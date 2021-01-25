Vergi ödemesi ertelenen işletmeler hangileri? Hangi işletmeler mücbir sebep kapsamında?

Koronavirüs nedeniyle kapatılan birçok işletmenin, mücbir sebep kararıyla vergi ödemelerinin ertelendiği duyuruldu. Vatandaşlar mücbir sebep kapsamına giren işletmeler hangileri? sorusunu araştırıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ından yapılan son dakika açıklamasıyla esnafa müjdeli haber geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerini kapatmak zorunda kalan sektörlerin vergi ödemelerinin erteleneceği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı açıklamada,

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik." ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi esnaflar, konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Hangi sektörlerin mücbir sebepler kapsamında olduğu merak konusu oldu.

ESNAFIN VERGİ ÖDEMESİ ERTELENDİ Mİ?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasına karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1 Aralık 2020 tarihi ile alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.

Karar 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olurken, bu işletmeler mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

HANGİ İŞLETMELER MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mücbir sebep kapsamına alınan işletmeleri açıkladı.

Bakan Elvan'ın verdiği bilgiye göre; sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükellefler 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına alındı.