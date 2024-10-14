'Vergi yüzsüzleri' yarın ifşa ediliyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak bilinen, devlete 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin yer alacağı listelerin açıklanması kararı verilmişti.

Vergi dairelerinde ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde açıklanacak listeyle ilgili süre doldu.

Buna göre yarından itibaren 31 Ekim'e kadar Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde 'vergi yüzsüzleri' açıklanacak.

'VERGİ YÜZSÜZLERİ' İÇİN SÜRE DOLDU

Ayrıca 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde, borçlu mükelleflerin bilgilerini içeren listelerin yayınlanması bekleniyor.

Diğer yandan vergi borcu 5 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin bilgilerinin yer alacağı iki ayrı liste olacak.

İlk listede, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihinde halen ödenmemiş olan vergi ve cezalar yer alacak.

İkinci listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükellefler sıralanacak.

Bunlar, vergi incelemesi veya cezası 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşmiş kişilerden oluşacak.

500 VERGİ MÜKELLEFİ KATILACAK: 3 BÜYÜKŞEHİR BAŞTA...

Öte yandan Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında atılacak yeni adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlık birimlerinin bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu kapsamda VDK Başkanlığına bağlı vergi müfettişlerinden oluşan ekipler yurt genelinde büyük şirketlere yönelik yoğun bir denetim programına hazırlanıyor." diye konuştu.

Şimşek, denetimlerin ilk etapta yaklaşık 500 vergi müfettişinin katılımıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya başta olmak üzere 31 ilde yoğunlaşacağını, izleyen dönemde de yurt geneline yayılacağını söyledi.

SOSYAL MEDYA GELİRLERİNİN BEYAN EDİLMEMESİ DE SORULACAK

Yüz binlerce mükellefi kapsayan ve makine öğrenmesi analizlerinin de kullanıldığı risk analiz çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük büyük şirket izaha davet edilecek. Mükelleflerin izaha davet edileceği konular arasında enflasyon düzeltmesi hükümlerinin mevzuata aykırı olarak vergi matrahını aşındıracak şekilde uygulanması da yer alıyor. Kayıt dışı hasılat elde edilmesi, işletmeye ait banka hesap numarası yerine üçüncü kişilerin IBAN hesapları üzerinden tahsilat yapılması da yine mükelleflere sorulacak konular arasında yer alacak. İzaha davet konuları arasında kar payı ödemelerinden tevkifat yapılmaması, istisna ve indirimlerin yanlış uygulanması gibi 30'a yakın farklı husus bulunuyor. Bu kapsamda, sosyal medya gelirlerinin beyan edilmemesi de sorulacak. Yapılan ilk hesaplamalara göre, izaha davet edilecek büyük şirketlerin ilgili dönemler için 23 milyar liralık vergi matrah farkını eksik beyan ettiği belirlendi."

"DÜRÜST MÜKELLEFİ KORUYORUZ"

Bakan Şimşek, izaha davet sonucunda, belirtilen matrah üzerinden hesaplanacak milyarlarca lira tutardaki verginin kamuya geri kazandırılmasının öngörüldüğünü dile getirerek, izahları yeterli görülen mükelleflerin, vergi inceleme süreçlerinin getireceği yükten kurtulmuş olacağını söyledi.

İzah vermeyenler ile verdikleri izah yeterli görülmeyenlerin vergi incelemesine sevk edileceğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: